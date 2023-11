Nahost-Vermittler über Hamas-Führer: "Er ist komplett verrückt geworden"

von Verena Hölzl Gershon Baskin hat jahrzehntelange Erfahrung als Vermittler, auch mit der Hamas hielt er lange engen Kontakt. Warum jetzt damit Schluss ist und er dennoch weiter an Diplomatie glaubt.





Gershon Baskin, weißes Haar, Bart, kariertes Hemd, wippt im Vorhof seines Hauses in Jerusalem auf seiner Hollywoodschaukel, das Telefon am Ohr. Kein Problem, den Kontakt zu einer palästinensischen Arbeitsgruppe könne er herstellen. Er wird sich melden, sobald es geht. Baskin legt auf. Er ist zufrieden. "Wir müssen doch mit den Palästinensern sprechen", sagt er. Aber das sei immer noch nicht selbstverständlich. Bei einem der zahlreichen Webinare, in denen er dieser Tage spricht, seien mal wieder nur Israelis anwesend gewesen. Nachdem er das angemerkt hatte, hätten die Organisatoren sich bei ihm gemeldet und um Hilfe bei der Kontaktaufnahme gebeten. Nichts tut Baskin lieber.