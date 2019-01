Nancy Pelosi ist Donald Trump ein Dorn im Auge. Ab 2019 übernimmt die Demokratin das Amt der Sprecherin des Repräsentantenhauses. Damit ist sie die mächtigste Politikerin der USA. Denn das Amt des „Speakers“ ist das dritthöchste im Staat – nach Präsident und Vizepräsident. Doch wer ist eigentlich diese selbstbewusste Frau, die Trump die Stirn bietet? Pelosi hält nicht zum ersten Mal dieses mächtige Amt inne.Nach den Kongresswahlen übernimmt sie 2007 als erste Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten die Führung des Repräsentantenhauses. Vier Jahre lang, bis 2011, ist sie als „Speakerin“ tätig. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Die 78-Jährige ist besonders erfolgreich im Spendensammeln. Sie ist bestens vernetzt, egal ob unter Filmschaffenden in Hollywood oder unter der Finanzelite an der Ost- und Westküste der USA. Daher wird ihr auch ein großer Anteil am Wahlsieg der Demokraten im Repräsentantenhaus zugeschrieben. Auch dass es mehr demokratische Frauen als je zuvor im Kongress gibt, ist unter anderem ihr Verdienst. Dabei war die studierte Politikwissenschaftlerin mit italienischen Wurzeln vor einigen Wochen parteiintern noch umstritten. Viele Kritiker beklagten, es sei Zeit für einen Generationenwechsel. Doch Pelosi zeigte Beharrlichkeit. Für US-Präsident Donald Trump ist Pelosi eine ernstzunehmende Gegenspielerin. Mitte Dezember warnt sie den Präsidenten bei einem denkwürdigen Streitgespräch im Weißen Haus vor einem Regierungsstillstand. Sie prägt den Begriff „Trump-Shutdown“. "Die Amerikaner wollen, dass wir den Regierungsbetrieb aufrechterhalten. Ein Regierungsstillstand bringt gar nichts, weshalb wir einen Trump-Shutdown vermeiden sollten." Trump entscheidet die Regierung „zum Wohle einer sicheren Grenze stillzulegen“. Mittlerweile versucht Trump, den Demokraten die Schuld am unpopulären Shutdown zu geben. Doch Pelosi will Trump die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar für einen Mauerbau zur Grenze Mexikos nicht bewilligen. In diesem Spiel sitzt sie definitiv am längeren Hebel.