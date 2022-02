Relikte des Kalten Krieges

Wie hier auf der A7 in Schleswig-Holstein existieren entlang der deutschen Autobahnen noch rund ein Dutzend sogenannter Notlandeplätze. Schnurgerade, kilometerlange Abschnitte, auf denen im Bedarfsfall die Leitplanken entfernt werden können. So können Flugzeuge dort starten und landen. Zu erkennen sind die Notlandeplätze unter anderem an dem betonierten Mittelstreifen ...

