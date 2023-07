Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche kommen die Vertreter aller Nato-Staaten in der litauischen Hauptstadt Vilnius zu einem Gipfeltreffen zusammen

Früherer US-General Barry McCaffrey: "Nato-Staaten müssen in der Lage sein, sofort in einen Krieg ziehen zu können"

Nato-Gipfel in Vilnius

von Marc Etzold Beim Nato-Gipfel in Vilnius droht Streit, wie schnell die Ukraine der Allianz beitreten darf. Der frühere US-General Barry McCaffrey plädiert dafür, dass das Land nach dem Krieg zunächst neutral bleiben sollte. Und er fordert von den Europäern mehr Aufrüstung.

Die Nato-Staaten diskutieren, wie schnell die Ukraine in das Bündnis aufgenommen werden sollte. Die Osteuropäer befürworten einen raschen Beitritt nach dem Kriegsende, um einen weiteren Überfall Russlands zu verhindern. Was ist Ihre Meinung?

Barry McCaffrey: Das wäre falsch und eine unnötige Provokation. Wir können Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg entwickeln, die funktionieren – für die Ukrainer und die Osteuropäer insgesamt. Da geht es vor allem um militärische Ausstattung. Zudem könnten westliche Truppen in Notfällen in die Ukraine verlegt werden. Aber eine schnelle Aufnahme der Ukraine in die Nato ist eine politische Debatte, die nicht sinnvoll ist. Und sie lenkt davon ab, Russland daran zu hindern, den Krieg zu gewinnen.