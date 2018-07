Donald Trump ist am Dienstagabend zum Nato-Gipfel in Brüssel gelandet. Jüngsten Meldungen zufolge erhöht der US-Präsident im Handelsstreit mit China den Einsatz und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. Die Regierung in Washington veröffentlichte dazu eine Liste mit Waren, auf die zusätzlich zehn Prozent bei der Einfuhr in die USA gezahlt werden müssen. Der Handelskonflikt ist ein Thema, das Trump auf seiner Reise nach Europa quasi im Gepäck mitbringt. Im Zentrum des zweitägigen Nato-Gipfels dürfte allerdings der Streit über die Höhe der Wehrausgaben stehen. Trump hat besonders Deutschland wiederholt dafür gegeißelt, dass es das Zwei-Prozent-Ziel der Allianz weit verfehlt. Derzeit gibt Deutschland 1,2 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für das Militär aus, bis 2024 sollen es 1,5 Prozent sein. Vor dem Abflug nach Europa sagte Trump, die Nato habe die USA "nicht fair behandelt". Er gehe aber davon aus, dass eine Lösung gefunden werde. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beschwor seinerseits den Zusammenhalt der Militärallianz, trotz aller Differenzen mit Trump. Der Gipfel finde in einer Zeit statt, in der manche die Stärke der transatlantischen Beziehungen infragestellten, sagte er. Unterschiedliche Meinungen seien aber normal unter Freunden und Verbündeten. Er sei zuversichtlich, dass über die grundlegenden Dinge Einigkeit herrschen werde.