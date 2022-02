Sehen Sie im Video: Nato-Generalsekretär Stoltenberg – Noch keine Deeskalation seitens Russland sichtbar









Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär: "Wir haben die Signale aus Moskau gehört, dass man bereit ist, die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen. Aber bis jetzt haben wir keine Deeskalation vor Ort gesehen. Im Gegenteil, es hat den Anschein, dass Russland die militärische Aufrüstung fortsetzt, und wir haben keine Antwort auf schriftliche Vorschläge erhalten, die wir am 26. Januar an Russland geschickt haben und in denen die kritischen Themen und Punkte umrissen werden. Die Nato-Verbündeten sind bereit, sich mit Russland zusammenzusetzen und zu versuchen, einen politischen Weg nach vorne zu finden. Bislang haben wir noch keine Deeskalation seitens Russlands feststellen können. Aber natürlich verfolgen wir alle genau, was sie tun. Und wenn sie wirklich anfangen, ihre Truppen zurückzuziehen, dann werden wir das begrüßen. Aber das bleibt abzuwarten. Sie haben schon immer Truppen hin- und herbewegt. Die Tatsache, dass wir Truppenbewegungen sehen, ist also kein Beweis für einen wirklichen Rückzug. Es war immer ein ständiges Auf und Ab, ein Hin und Her. Aber der Trend der letzten Wochen und Monate war eine stetige Verstärkung der russischen Fähigkeiten in der Nähe der ukrainischen Grenzen. Russland ist also nach wie vor in der Lage, ohne Vorwarnzeit in der Ukraine einzumarschieren."

