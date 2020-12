Sehen Sie im Video: Neuer Angriff aus dem Kreml – Staatsanwaltschaft will Nawalny vor Gericht bringen.









Die russische Staatsanwaltschaft hat neue Ermittlungen gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bekanntgeben. Er werde beschuldigt, Spenden an von ihm kontrollierte öffentliche Organisationen privat verwendet zu haben, hieß es am Dienstag. Nawalny und weitere, nicht genannte Personen hätten auf diese Weise ungerechnet rund 3,9 Millionen Euro ausgegeben. Auf Twitter erklärte Nawalny, die Anschuldigungen seien erfunden und wirkten wie von Präsident Wladimir Putin angeordnet. Nawalny war im August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen und zur Behandlung in der Berliner Charite ausgeflogen worden. Seitdem hält er sich in Deutschland auf. Der Bundesregierung zufolge wurde der Oppositionspolitiker mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Nawalny wirft Putin vor, Drahtzieher des Anschlags zu sei. Die Regierung in Moskau hat eine Beteiligung zurückgewiesen. Putin selbst bezeichnet den Vorfall als Teil eines von den USA unterstützten Komplotts, um ihn zu diskreditieren.

