"Iran hat gelogen" - das war die Kernbotschaft des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Freitag in Tel Aviv. Netanjahu präsentierte vor der Presse Fotos und Videos, die nach seinen Worten belegen, dass die Islamische Republik ein geheimes Kernwaffenprogramm betrieben hat. Darin sei es darum gegangen, Atombomben zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen. Netanjahu zufolge versteckt die Führung in Teheran die Dokumente zu seinem Atomwaffenprogramm, um es zu geeigneter Zeit weiterbetreiben zu können. Ziel sei es, auch Langstreckenraketen mit Atombomben bestücken zu können. Die Beteuerungen der der iranischen Führung, nicht nach Atomwaffen zu streben, seien dreiste Lügen gewesen. Das Atomabkommen des Westens mit dem Iran basiere auf Lügen, so Netanjahu. "Dieses atomare Archiv zeigt ganz klar, dass der Iran auf höchster Ebene geplant hat, die Arbeit an der Entwicklung von nuklearen Waffen fortzusetzen. Unter anderen Vorzeichen aber mit dem gleichen Personal." Netanjahu kündigte an, die Dokumente mit anderen Staaten und der Internationalen Atomenergiekommission teilen zu wollen. Die Informationen seien schon mit den USA geteilt worden. Am Sonntag hatte Netanjahu mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo über den Iran beraten und zudem mit Präsident Donald Trump telefoniert. Im Anschluss hatte Pompeo erklärt: "Wir sind weiterhin sehr besorgt über die gefährliche Eskalation der Bedrohung Israels und der Region durch den Iran." Netanjahu bezeichnete das iranische Atomprogramm als größte Bedrohung für die Welt, insbesondere für Israel und die USA.