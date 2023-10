Mit der Ausweitung der Militäroperation in Gaza steigt auch der Druck auf Premierminister Benjamin Netanjahu, die Geiseln nach Hause zu bringen. Gleichzeitig wollen viele Israelis, dass er geht. Die Stimmung in Tel Aviv ist erhitzt. Von Verena Hölzl

Als in der Nacht zu Samstag israelische Panzer in den Gazastreifen rollten, fühlte Meirav Leshem-Gonen sich von ihrer Hilflosigkeit regelrecht erdrückt. Ihre Tochter Romi ist eine der mehr als 220 Geiseln, die von der Hamas am siebten Oktober bei einem Musikfestival überfallen und in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Die immer stärkeren Bombardierungen von Gaza, die Gefechte auch am Boden machen ihr Angst. "Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen, wie sie mein Kind in der Lage beschützen wollen“, sagt sie.