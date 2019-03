Im neuseeländischen Christchurch sind am Mittwochmorgen zwei Menschen beerdigt worden, die bei dem Anschlag auf zwei Moscheen in der Stadt getötet worden waren. Hunderte nahmen an der Beerdigung teil. Bei dem Attentat am vergangenen Freitag starben nach bisherigem Stand 50 Menschen, 30 weitere Personen wurden verletzt. Die meisten Opfer kommen aus Einwandererfamilien. Die Polizei hat bisher eigenen Angaben zufolge 21 der 50 Todesopfer identifiziert und die Leichname an die Angehörigen übergeben. Wegen der polizeilichen Untersuchungen mussten die Familien länger auf die Freigabe der Leichen ihrer Angehörigen warten. Im Islam ist es üblich, dass Tote schnellstmöglich beigesetzt werden, am besten innerhalb von 24 Stunden. Unterdessen sorgen Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Unmut in der neuseeländischen Regierung. Erdogan hatte die Anschläge als Angriffe auf den Islam und auf die Türkei verurteilt. Außerdem drohte er Menschen mit antimuslimischer Gesinnung Vergeltung an. Der neuseeländische Außenminister Winston Peters werde diese Dinge in der Türkei ansprechen, sagte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern: "Der stellvertretende Premierminister wird diese Kommentare in der Türkei thematisieren. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass auch eine Delegation der türkischen Regierung kommen wird, um Neuseeland und den Menschen, die von diesem Terrorangriff betroffen sind, eine Solidaritätsbotschaft zu überbringen." Ardern bedankte sich bei den Einsatzkräften, die nach den Angriffen auf die Moscheen Erste Hilfe geleistet hatten. Sie habe keine Zweifel, dass so Menschenleben gerettet worden seien, sagte die Premierministerin.