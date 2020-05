Sehen Sie im Video: Neuseelands Regierungschefin nimmt Erdbeben bei Live-Interview mit Humor









"Ein ordentlicher Wackler", so bezeichnete Neuseelands Regierungschefin am Montag das Erdbeben der Stärke 5,8, das sie in einem Live-Interview überraschte. Jacinda Ardern blieb ruhig, sagte, der Bienenstock, also das Parlament, bewege sich heute etwas mehr als sonst. Sie versicherte ihrem Gesprächspartner, dass sie nicht unter schwankenden Scheinwerfern stehe. Dann konnte das Interview weitergehen.