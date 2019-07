Auf diesen Termin im Weißen Haus hat sich der US-Präsidenten Donald Trump offenbar nicht besonders gut vorbereitet. Als die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad am Mittwoch dem US-Präsidenten berichtet, dass ihre Mutter und ihre sechs Brüder umgebracht wurden, fragt Trump erstaunt: Wo sind sie jetzt? Sie liegen in einem Massengrab, antwortet Murad und setzt ihre Ansprache unbeirrt fort. "Und Sie haben den Nobelpreis erhalten? Das ist unglaublich. Wofür wurde er Ihnen verliehen?" "Nach allem, was mir zugestoßen ist, habe ich nicht aufgegeben. Ich mache jedem klar, dass der IS Tausende jesidische Frauen vergewaltigt hat." Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat hatten Murad im Irak verschleppt, versklavt und vergewaltigt. Nach einiger Zeit gelang ihr die Flucht. 2018 erhielt sie den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt in Kriegszeiten.