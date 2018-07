Symbolträchtiger Ort für eine Protestaktion. Eine Frau ist auf den Sockel der Freiheitsstatue in New York geklettert, um am Unabhängigkeitstag der USA gegen die umstrittene Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren. Die Polizei sperrt das Gelände ab, Touristen, die das Wahrzeichen der Metropole besuchen wollen, müssen warten. Mehr als zwei Stunden verhandelt die Polizei mit der Frau und fordert sie auf, herunterzukommen. Schließlich klettern Beamte auf den Sockel und nehmen die Demonstrantin fest. Unklar war zunächst, ob die Frau zu einer Gruppe von Demonstranten gehörte, die zuvor am Fuß der Freiheitsstatue gegen Trumps Einwanderungspolitik protestiert hatten. Sieben Demonstranten wurden dabei festgenommen. Trump hat eine "Null-Toleranz-Politik" gegenüber illegal Eingewanderten ausgerufen. Kritik aus dem In- und Ausland erntete er vor allem wegen der Trennung von Eltern und Kindern. Diese Praxis wurde daraufhin eingestellt. Zahlreiche Kinder sind jedoch nach wie vor nicht wieder bei ihren Eltern.