Symbolisch stehen sie da. Ein Paar Kinderschuhe. Kleine Objekte - aber ein großes Thema. Am Dienstag gab es in mehreren Städten der USA Proteste, so wie hier in New York. Denn die Menschen demonstrieren gegen die Praxis der US-Regierung, Migranten-Kinder an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern zu trennen. Sie werfen den Behörden Verletzung der Menschenrechte vor. Der US-Bundesstaat New York will die Regierung in Washington wegen der umstrittenen Trennung von Migranten-Familien verklagen. Das kündigte der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag an. Das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump sei "ein moralisches Versagen und eine menschliche Tragödie", erklärte er. Dass die Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt würden, verstoße unter anderem gegen die Verfassung und Urteile des Obersten Gerichts. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington zu der Klage lag zunächst nicht vor. Trump und seine Republikaner stehen wegen der Praxis im In- und Ausland zunehmend unter Druck.