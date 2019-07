In Israel sind erneut Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Anlass der Proteste ist ein Vorfall Ende Juni, bei dem ein Polizist einen 18-jährigen äthiopischen Juden erschoss. Der Polizist gab an, er habe sich bedroht gefühlt und er habe auf den Boden geschossen. Für viele Menschen offenbart der Fall jedoch den Rassismus, dem Juden mit äthiopischer Herkunft in Israel jeden Tag ausgesetzt sind. O-TON KASA GETOO, STUDENTIN: "Wir haben uns hier versammelt, um gegen den Mord an Solomon Tekah zu protestieren. Er wurde von einem Polizisten erschossen, einem weißen Polizisten. Wir alle, die Mütter, die Frauen, die Schwestern, die ihre Kinder beschützen, wir alle wollen der israelischen Gesellschaft sagen, dass es so nicht weiter gehen kann." Viele äthiopischstämmige Juden betrachten sich als Angehörige des verlorenen jüdischen Stammes Dan. Andere nehmen an, dass sie aus der Verbindung von König Salomon und der Königin von Saba hervorgingen. Nach der Anerkennung als Juden wurden seit den 80er Jahren Zehntausende äthiopische Juden nach Israel ausgeflogen. Die Integration gestaltete sich dort aber schwierig. Viele Angehörige der Minderheit geben an, in der israelischen Gesellschaft diskriminiert zu werden.