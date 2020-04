US-Präsident Donald Trump hat die Amerikanerinnen und Amerikaner aufgefordert, die Richtlinien im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu befolgen. Es ist eine Frage von Leben und Tod, sagte Trump in Washington: "Wir gehen durch zwei sehr harte zwei Wochen. Und dann, so sagen es die Experten voraus, auch wenn Vorhersagen sehr schwierig sind, werden wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber es wird sehr schmerzhaft werden. Das wird sehr schmerzhaft werden, zwei sehr schmerzhafte Wochen. Wenn man das Angesicht des Todes sieht, liegt das an diesem unsichtbaren Feind. Es ist unglaublich." Die Beschränkungen im öffentlichen Leben seien zwingend notwendig sagte Trump: "Überlegt euch, was passieren würde, wenn wir nichts machen würden. Ich habe viele Freunde, Geschäftsleute, Menschen mit Verstand. Sie haben gesagt, warum stehen wir es nicht einfach durch. Das haben viele Leute gesagt und gedacht. Halten wir es einfach aus und behandeln es wie eine Grippe. Aber es ist keine Grippe. Es ist teuflisch." In den USA ist die Zahl der Toten nach Zählungen der Nachrichtenagentur Reuters an nur einem Tag um 800 gestiegen. Fast die Hälfte der Todesopfer gab es im Bundesstaat New York. Experten sagen einen Höhepunkt bei den Todesfällen in den kommenden zwei Wochen voraus. Die US-Regierung hat unterdessen mit dem Aufbau von Hunderten behelfsmäßigen Krankenhäusern in der Nähe ihrer Großstädte begonnen. "Dies ist der Punkt, an dem wir auf die nächste Woche vorbereitet sein müssen, weil wir mit einem enormen Anstieg der Fallzahlen rechnen", sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio Er habe das Weiße Haus um weitere 1000 Krankenschwestern, 300 Atemtherapeuten und 150 Ärzte bis Sonntag gebeten. Das US-Militär funktioniere derzeit Hotels, Kongresszentren und große Freiflächen in 341 temporäre Krankenstationen um, hieß es.