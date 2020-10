Sehen Sie im Video: "Demo-cats" for Democrats – Biden nutzt Katzen-Video im US-Wahlkampf.





Im Kampf um die US-Präsidentschaft nimmt Joe Biden offenbar jede Hilfe an, die er kriegen kann.





Auf Twitter veröffentlicht der demokratische Präsidentschaftskandidat ein Video seiner wohl flauschigsten Unterstützer.





"Wir müssen alle zusammenkommen, um Donald Trump zu besiegen – Demokraten, unabhängige Wähler, Republikaner, und ja, selbst Demo-cats." – Joe Biden, Twitter





Dass "Cat-Content" in den sozialen Netzwerken für Begeisterung sorgt, ist kein Geheimnis – dass sich die Tiere "politisch engagieren", ist allerdings nicht an der Tagesordnung.





Der putzige Clip wird innerhalb weniger Tage über drei Millionen Mal aufgerufen.





Ob Donald Trump mit einem vergleichbaren Katzen-Video antworten wird, ist nicht bekannt.





Doch eine inoffizielle Facebook-Seite mit dem Titel "Cats for Trump" existiert bereits.





Offenbar gilt auch für die schnurrenden Vierbeiner: An der US-Wahl scheiden sich die Geister.

