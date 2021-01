Amtseinführung

Vier Jahre war Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In seiner Amtszeit hat er mehr als 30.000 falsche Behauptungen aufgestellt – in 1455 Tagen. Das heißt er hat durchschnittlich 21 Mal am Tag gelogen. Das zählt der "Fact Checker", eine laufende Datensammlung der Washington Post. Wir zeigen Trumps größte Lügen im Video:"I get up this morning, I turn on one of the networks, and they show an empty field. I say, wait a minute, I made a speech. I looked out, the field was — it looked like a million, million and a half people (…) And I turn on — and by mistake I get this network, and it showe d an empty field. And it said we drew 250,000 people. Now, that’s not bad, but it’s a lie.""Ich stehe heute morgen auf, mache einen Sender an und sie zeigen einen leeren Platz. Ich denke mir: „Moment, ich habe eine Rede gehalten. Ich habe mich umgesehen, da waren – es sah aus wie eine Million oder 1,5 Millionen Menschen. Ich schalte ein – und erwische versehentlich diesen Sender und sie zeigen einen leeren Platz. Sie sagen, wir hätten 250.000 Leute angezogen. Das ist nicht schlecht, aber eine Lüge."Bilder des Events zeigen jedoch, dass weite Teile der National Mall leer blieben. Sean Spicer, Trumps Pressesprecher, stellt am nächsten Tag klar:"This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.""Das war das größte Publikum, das je eine Vereidigung bezeugt hat. Punkt."Und damit gab es den ersten Fall der "alternativen Fakten", die aus dem Weißen Haus stammen.Die meisten Lügen, die Trump erzählt hat, betreffen die Wirtschaft. 492 Mal soll Trump diese Lüge wiederholt haben:"We created the greatest economy in history.""Wir haben die tollste Wirtschaft in der Geschichte geschaffen."In nahezu jeder wichtigen Hinsicht schnitt die Wirtschaft unter Trump nicht so gut ab wie unter den Präsidenten Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson oder Bill Clinton. Auch ohne die Coronavirus-Pandemie. Das schreibt die Washington Post."And I gave you the biggest tax cut in the history of our country.""Und ich habe euch die größte Steuerkürzung in der Geschichte unseres Landes gegeben."294 Mal wiederholte Donald Trump diese Lüge. Die Präsidenten Reagan und Obama erließen viel größere Steuerkürzungen laut Washington Post. Trumps Steuerkürzung war die achtgrößte in der Geschichte der USA."We won Georgia easily. We won it by a hundred of thousands of votes." (Telefonaufnahme – Jan 2, 2021)"Ich habe diese Wahl mit Hunderttrausende Stimmen Vorsprung gewonnen."Trump hat Georgia verloren – mit 12.000 Stimmen. Nicht nur das. Nachdem alle Stimmen in allen Bundesstaaten gezählt waren, war klar: Donald Trump hat die "popular vote" sogar mit mehr als sieben Millionen Stimmen verloren.Ob Trump nach dem Ende seiner Präsidentschaft ehrlichere Töne anschlägt, ist unwahrscheinlich. Fest steht jedoch, dass die Lügen ihm keine zweite Amtszeit eingebracht haben.