Bei einem Bürgerforum am Donnerstag in Iowa geriet Trumps innenpolitischer Rivale Joe Biden mit einem Gast aneinander. Der Mann warf Biden vor, seinen Sohn in die Ukraine geschickt zu haben, um Zugang zum Präsidenten zu bekommen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat verlor daraufhin die Fassung: "Du bist ein verdammter Lügner, Mann, das ist nicht wahr. Niemand hat das jemals gesagt, niemand hat es jemals bewiesen. Sie haben es im Fernsehen gesehen?" "Du sagtest, ich habe meinen Sohn beauftragt in einem Gaskonzern zu arbeiten. Stimmt doch, oder? Pass auf was du sagst." Doch damit nicht genug. Der 83-Jährige befürchte zudem, dass der 77-Jährige Biden zu alt für das Weiße Haus sei. "Wenn du meine Form testen willst, dann lass uns Liegestütze machen. Lass Laufen gehen. Egal, was du willst, können wir machen." "Wissen sie was, sie haben nicht ein Stück mehr Rückrad als Trump." Dieser ließ nicht lange auf sich warten. "Biden wird wütend auf einen pensionierten Farmer, der Fragen zu den zwielichtigen Geschäften seines Sohnes stellt", schrieb der US-Präsident auf Twitter. Am Ende sollte der 83-Jährige Mann noch rausgeworfen werden. Doch das ließ er sich nicht gefallen.