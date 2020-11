Sehen Sie im Video: "Last Christmas" für Melania Trump im Weißen Haus – der präsidiale Baum wird geliefert.









"Last Christmas" für Melania Trump im Weißen Haus. Dort hat US-First Lady am Montag noch einmal den offiziellen, präsidialen Weihnachtsbaum in Empfang genommen. Die fünfeinhalb Meter hohe Fraser-Tanne wurde per Pferdekutsche geliefert. Aufgestellt werden soll sie im Blauen Zimmer. Statt der jährlichen Mediengroßveranstaltung zur Wahl des Baums ist der zuständige Beamte des Weißen Hauses in diesem Jahr in aller Stille nach West Virginia gereist, um sich eine Tanne auszusuchen. Auch die Zahl der Freiwilligen, die traditionell das Weiße Haus schmücken, wurde in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen reduziert.

