Sehen Sie im Video: 13-Jähriger hat bewegenden Auftritt beim Parteitag der US-Demokraten.





„Ohne Joe Biden würde ich heute nicht zu euch sprechen. Vor einigen Monaten habe ich ihn in New Hampshire getroffen. Er sagte mir, dass wir Mitglieder im selben Klub sind: Wir stottern.“





Bewegende Aufnahmen beim Online-Parteitag der US-Demokraten:





Der 13-jährige Brayden Harrington hält eine Rede – und das obwohl er stottert.





Eine Herausforderung, die er auch dank der Hilfe von Joe Biden meistert.





„Es ist wirklich erstaunlich, dass jemand, der so ist wie ich, Vizepräsident werden kann. Er erzählte mir von einem Gedichtband von Yeates, den er zum Üben laut vorlas. Er zeigte mir, wie er seine Reden markiert, um sie besser laut aussprechen zu können. Also habe ich es heute auch so gemacht.“





Szene: Junge zeigt seine Rede in die Kamera





In den sozialen Medien sorgt die mutige Rede des 13-Jährigen für Begeisterung.





Der Clip wird innerhalb kürzester Zeit millionenfach angeklickt.





Brayden habe „die Show gestohlen“ und „die Rede des Abends“ schreiben Twitter-Nutzer.





„Ich bin nur ein normales Kind und in kürzester Zeit hat Joe Biden mich bei etwas sicherer gemacht, das mich mein ganzes Leben lang gestört hat. Joe Biden hat sich gekümmert. Stellt euch vor, was er für uns alle tun kann. Kinder wie ich verlassen sich auf euch, jemanden zu wählen, zu dem wir alle aufschauen können. Jemanden, der sich kümmert.“

Mehr