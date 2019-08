(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin: "Ich habe gute Nachrichten zu verkünden: Das Bundeskabinett hat heute morgen den Gesetzentwurf für ein Strukturstärkungsgesetz-Kohle-Region beschlossen. Das ist eine große Chance für die bisherigen Revierländer. Die Bundesregierung hält Wort. Die Bundesregierung sorgt dafür, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Strukturwandel von vornherein begleitet wird, dass neue Arbeitsplätze entstehen können, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen." // "Noch einmal, die Bundesregierung stellt bis zum Jahre 2038, dem Datum des Ausstiegs aus der Kohleverstromung, bis zu 40 Milliarden Euro bereit. Diese Gelder werden fließen mit Inkrafttreten des Gesetzes Jahr für Jahr. Es werden Projekte umgesetzt, die von den Ländern und dem Bund gemeinsam ausgesucht und bestimmt werden." // "Das was wir jetzt machen, kommt zusätzlich on top. Das heißt, das sind Gelder, die bisher nicht zur Verfügung standen. Diese Gelder werden für die Zwecke, die ich Ihnen geschildert habe, bereitgestellt, und zwar nicht mit der Gießkanne für alle neuen Länder oder für alle alten Länder, sondern speziell für die betroffenen Braunkohle-Regionen. Wobei natürlich der Ausbau einer Eisenbahnverbindung, die für die Lausitz sehr wichtig ist, dann natürlich nicht am Rand der Lausitz aufhört, sondern es geht ja dann darum, dass man schneller nach Leipzig, schneller nach Berlin und so weiter kommen kann."