Sehen Sie im Video: So erklärt Bernie Sanders seinen Rückzug.





Der US-Senator Bernie Sanders setzt seine Wahlkampagne im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus. In einem Livestream im Internet bedankte sich der 78-Jährige am Mittwoch bei seinen Anhängern. Der Rückzug von Sanders war nach einer Serie von Niederlagen zwar allgemein erwartet worden. Er hatte jedoch vor kurzem noch einen Bericht über einen angeblichen Rückzug dementiert. Sanders hatte bei den jüngsten Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale, Ex-Vizepräsident Joe Biden. Damit ist es so gut wie sicher: Im November treten der 77-jährige Biden und der 73-jährige republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegeneinander an.