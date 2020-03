In Griechenland steigen die Spannungen entlang der EU-Außengrenze, seitdem die Türkei erklärt hat, keine Menschen mehr vom Grenzübertritt abzuhalten. Dieses Schlauchboot mit zahlreichen Flüchtenden erreicht am Sonntag den Hafen von Thermi auf der Insel Lesbos, auch mehrere Kinder befinden sich an Bord. An der Kaimauer angekommen versuchen Einheimische das Anlegen des antriebslosen Bootes zu verhindern und rufen den Menschen auf griechisch zu, sie sollen zurückfahren. Mit einem Stiel wird das Boot von der Kaimauer geschoben. Nach dem Kentern eines weiteren Flüchtlingsbootes vor Lesbos ist laut Küstenwache ein Kind ums Leben gekommen.

Das Boot soll von türkischen Schiffen eskortiert worden sein. 46 Menschen seien gerettet und zwei Kinder ins Krankenhaus gebracht worden. Mindestens tausend Migranten hätten seit Sonntagmorgen die griechischen Inseln in der östlichen Ägäis erreicht, teilte die Polizei mit. Mehr als 10.000 versuchten, über den Landweg nach Griechenland zu gelangen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche erklärt, die Türkei werde keine Flüchtlinge aufhalten, die versuchten, die Grenze zur EU zu erreichen.