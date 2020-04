Sehen Sie im Video: Weil er widersprochen hat – Bolsonaro feuert seinen Gesundheitsminister.





Luiz Henrique Mandetta ist nicht mehr Gesundheitsminister von Brasilien. Er wurde von Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro entlassen. Hauptgrund dürften Differenzen im Umgang mit der Corona-Krise gewesen sein. Der Arzt Mandetta hatte Isolationsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie befürwortet und sich für strikte Ausgangsbeschränkungen stark gemacht. Ebenso wie die meisten Gouverneure der brasilianischen Provinzen. Bolsonara hatte im Zusammenhang mit dem Coronavirus dagegen mehrfach von einer - so wörtlich - kleinen Grippe gesprochen. Und davor gewarnt, die Wirtschaft komplett herunterzufahren. Als Nachfolger im Gesundheitsministerium stellte Bolsonaro den Mediziner Nelson Teich vor: "Ich möchte Doktor Nelson Teich dafür danken, dass er meine Einladung angenommen hat. Er ist sich bewusst, welche enorme Herausforderung vor ihm liegt." Teich sagte, er werde keine "abrupte Entscheidung" hinsichlich einer Lockerung der Corona-Beschränkungen treffen. Bolsonaros Haltung in der Corona-Krise ist im eigenen Land sehr umstritten. Täglich protestieren zahlreiche Brasilianer gegen seine Politik, indem sie auf Balkonen und aus Fenstern auf Pfannen und Töpfe trommeln. In Brasilien sind fast 2000 Menschen an Covid-19 gestorben, die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt bei mehr als 30.000 Fällen.