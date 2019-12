Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben sich Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn am Freitag in der BBC einen Schlagabtausch über den Brexit geliefert. Einer YouGov-Umfrage zufolge waren 52 Prozent der Befragten hinterher der Meinung, dass Johnson das letzte TV-Duell vor dem Urnengang am 12. Dezember für sich entschieden hat. Johnsons Konservative liegen auch in Wahlumfragen vor Corbyns Labour-Partei. Beobachter sahen die Fernsehdebatte als letzte Chance für Corbyn, den Abstand zu Johnson zu verringern.