Eigentlich wollte der Sprecher des britischen Unterhauses John Bercow seinen vielen beachteten Job am Donnerstag aufgeben, jetzt sieht es allerdings so aus, als ob er noch ein paar Tage länger bleibt. Auf die Frage des konservativen Abgeordneten, James Gray, ob Bercow nicht noch bis nächsten Montag weitermachen könnte, bis ein neuer Parlamentspräsident gewählt sei, sagte Bercow: "Ich habe meine Ankündigung vom 9. September so gemeint. Ich habe nicht das geringste Verlangen, länger als am Donnerstag im Amt zu bleiben. Aber als jemand, der 22 Jahre hier war und davon zehn Jahre als Sprecher, werde ich meine Pflicht tun. Und wenn mich das Haus fragt, werde ich das sehr ernst nehmen. Zumal das fast ein Befehl ist." Er hoffe aber, dass die Sache innerhalb der nächsten 24 Stunden erledigt sei, sagte Bercow. Nach langem Tauziehen hatte das Unterhaus am Dienstagabend einen Gesetzesvorschlag von Premierminister Boris Johnson für Neuwahlen gebilligt. Demnach wählt Großbritannien am 12. Dezember ein neues Parlament. Das Gesetz wird nun dem Oberhaus zur Erörterung vorgelegt.