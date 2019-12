Das Unterhaus in London hat am Freitagnachmittag für den Brexit gestimmt. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuvor im neuen Parlament für seinen Kurs des EU-Austrittes geworben. Der Austritt aus der Europäischen Union werde den Weg für einen neuen Ansatz ebnen, hatte Johnson gesagt. Großbritannien werde wieder seine eigenen Gesetze machen können - unabhängig von Brüssel. O-Ton: "Und wir werden von diesen neuen Freiheiten vorteilhaft Gebrauch machen, um parallel Gesetze zu schaffen zur Umwelt, zu den Rechten von Beschäftigten und Konsumenten." Das Unterhaus hatte zuvor den mit der EU ausgehandelten Vertrag zu den Scheidungsdetails mehrfach abgelehnt. Es war damit gerechnet worden, dass die konservative Regierung dieses Mal eine klare Mehrheit bekommen würde, weil sie nach der jüngsten Parlamentswahl über eine deutliche Mehrheit im Parlament verfügt. Damit ist der Brexit im Sinne Johnsons in die Spur gesetzt. Endgültig in Kraft treten wird das Gesetz zum Brexit-Vertrag aber erst nach Weihnachten. Großbritannien dürfte damit Ende Januar voraussichtlich aus der EU austreten.