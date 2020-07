Sehen Sie im Video: China und USA schließen gegenseitig Konsulate.









Die USA und China verschärfen ihren seit langem schwelenden Streit und schließen gegenseitig Konsulate. Am Freitag ordnete das chinesische Außenministerium die Schließung des US-Generalkonsulats in Chengdu an. Die Stadt liegt im Südwesten der Volksrepublik, am Samstag waren hier Umzugslaster zu sehen und Konsulatsmitarbeiter, die Kisten aus dem Gebäude trugen. Der Schritt folgte als Reaktion darauf, dass die USA zuvor die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatte und ankündigte es könnten noch weitere Vertretungen folgen. Kurz zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo darauf gedrängt, dass man entschiedener gegen China vorgehen müsse. Er warf China unfaire Handelspraktiken und Menschenrechtsverletzungen vor, China versuche zudem die amerikanische Gesellschaft zu infiltrieren. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssten "kreativere und energischere Wege" beschreiten, um die Kommunistische Partei Chinas zu einer anderen Haltung zu drängen, so Pompeo. Die Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften haben sich in den vergangenen Wochen erheblich verschlechtert. Die Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften haben sich in den vergangenen Wochen erheblich verschlechtert. Sie streiten erbittert in Handelsfragen, über den Umgang mit dem Coronavirus, über Territorialansprüche Chinas im Südchinesischen Meer und über das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong, das tief in die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungszone eingreift.