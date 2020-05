Sehen Sie im Video: Trump verteidigt Einnahme von Malaria-Medikament und nennt Pelosi eine "kranke Frau".





US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seinen Einsatz des verschreibungspflichtigen Malariamedikaments Hydroxychloroquin verteidigt. Am Montag hatte Trump mitgeteilt, dass er das Medikament seit etwa eineinhalb Wochen einnehme. Noch belegt keine Studie die Wirksamkeit der Arznei gegen das Coronavirus oder die Lungenkrankheit Covid-19. "Nun gut, ich habe mit Ärzten zusammengearbeitet. Und wenn sie sich die eine Umfrage ansehen, die einzige negative Umfrage, da haben sie es Menschen gegeben, die in einer sehr schlechter Verfassung waren. Sie waren sehr alt, fast tot. Also ist das eine Anti-Trump-Begründung. Wenn sie sich nun die Berichte aus Italien, Frankreich und anderen Ländern ansehen - auch viele unserer Mitarbeiter nehmen es, weil es möglich sein könnte und ich denke, dass es etwas bewirkt. Aber, sie wissen, die Leute werden sich ihre eigene Meinung bilden müssen. Außerdem tut es niemandem weh. Es ist seit 60 oder 65 Jahren auf dem Markt gegen Malaria, Lupus und andere Krankheiten. Ich denke, es gibt einem ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Auch die Demokratin Nancy Pelosi hatte Trump für sein Einnehmen von Hydroxychloroquin kritisiert. "Diese Menschen sind krank. Pelosi ist eine kranke Frau. Sie hat eine Menge Probleme, eine Menge psychischer Probleme. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sich für das Wohl des Landes zusammenreißen müssen. Okay, vielen Dank." EU-Experten hatten bereits darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit des Medikaments gegen das Coronavirus nicht nachgewiesen worden ist. Zudem warnte die US-Arzneimittelaufsicht FDA zuletzt vor schweren Nebenwirkungen beim Einsatz bei Covid-19-Patienten.