Sehen Sie im Video: Wegen Corona – Donald Trump und seine Frau Melania müssen in Quarantäne.













Donald Trump muss sich nun gedulden. US-Präsident Donald Trump begibt sich nach einem positiven Corona-Test einer seiner Mitarbeiterinnen in Quarantäne. Dort wolle er auf das Ergebnis seines Corona-Tests warten, schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. Gleiches gelte für seine Ehefrau Melania. Zuvor hatte Trump in einem Interview gesagt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Medienberichten zufolge war Hicks am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zum TV-Duell nach Cleveland gereist. "Schrecklich! Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen", so Trump weiter.

