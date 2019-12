Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA mit der Schließung der von den USA genutzten Luftwaffenbasis Incirlik gedroht. Sollte dies angesichts im Raum stehender US-Sanktionen und wegen der Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch den US-Senat nötig werden, könne er dies tun, sagte Erdogan am Sonntag. Auch die US-Radarstation Kürecik könne er schließen. "Wenn Sanktionen verhängt werden, werden wir reagieren." Die Türkei ist seit 1950 Nato-Partner der USA. An der Luftwaffenbasis in Incirlik lagern die USA Atomwaffen. US-Senatoren fordern wegen des Erwerbs russischer S-400-Raketen Sanktionen gegen die Türkei. Zusätzlich belastet die Beziehungen, dass der US-Senat den Massenmord an Armeniern vor rund 100 Jahren offiziell als Genozid eingestuft hat.