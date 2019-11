Laut Kurdischen Zeugen und einem britischen Hilfsteam haben türkische Truppen an der Grenze zu Syrien auf kurdische Demonstrierende geschossen. Demnach seien mindestens zwei Menschen gestorben und mehrere Personen verletzt worden. Ein Video von Reuters zeigt, wie Demonstranten am Dienstag Steine auf einen Militärkonvoi werfen und lautstark protestieren. Wie eine weitere Zeugin berichtete, seien bei der Patrouille an der Grenzstadt Kobane auch russische Einsatzkräfte dabei gewesen. Von Toten berichtete diese Quelle hingegen nicht. Wie die türkische Regierung mitteilte, sei der Militäreinsatz für Soldaten und Zivilbevölkerung sicher abgelaufen. Die russische Seite sagte, sie könne keine Verluste auf beiden Seiten bestätigen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Dienstag in Washington eingetroffen. Hier wird er am Mittwoch für Gespräche auf Donald Trump treffen. Die Türkei hatte gefordert, die Regierung in Washington solle aufhören Kämpfer zu unterstützen, die es als feindselig ansehe. Die USA hält an ihrer Allianz mit der Kurden-Miliz YPG fest. Vor rund einem Monat waren türkische Streitkräfte in deren Gebiete im Nordosten Syriens vorgedrungen, nachdem der US-Präsident Großteile seiner Militärpräsenz dort abgezogen hatte.