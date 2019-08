Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht nach den G7-Beratungen große Fortschritte beim Versuch, eine Eskalation des Iran-Konflikts zu vermeiden. Auch die USA begrüßten jetzt Gespräche der Europäer mit Iran, sagte sie am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Alle seien sich in den Beratungen nicht nur einig gewesen, dass Iran keine Atomwaffen haben sollte, sondern auch, dass man den Weg von Verhandlungen gehen solle. "Es gibt sozusagen hier eine Atmosphäre, in der Gespräche begrüßt werden. In der auch ausdrücklich Gespräche der Europäer mit dem Iran und in besonderer Weise Frankreichs mit dem Iran begrüßt werden. Das geschieht in Koordinierung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist schon eine Menge. Was dabei herauskommt, welche Möglichkeiten sich da eröffnen, das kann man heute nicht sagen. Aber der feste Wille zu sprechen, ist schon einmal ein großer Fortschritt." Trump bekräftigte nach dem G7-Gipfel zwar das Ziel der USA, dem Iran weitreichende Sicherheitszugeständnisse abringen zu wollen. Er erklärte aber auch, er wünsche sich einen starken Iran und die USA strebten nicht nach einem Regimewechsel in Teheran. Der Iran müsse aber atomwaffenfrei sein und den Terrorismus stoppen. Versöhnliche Töne fand Trump auch beim Thema transatlantischer Handelsstreit. Er hoffe, keine Zölle auf deutsche Autos erwägen zu müssen, sagte der US-Präsident. Zudem hoffe er, dass er einen "guten und fairen Deal" mit der Europäischen Union abschließen könne, auch wenn die EU in dieser Beziehung ähnlich "hart" wie China sei.