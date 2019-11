In Hongkong belagert die Polizei noch immer die Polytechnische Universität. Dort haben sich Hunderte Demonstranten verschanzt. Rund um das Gelände hat die Polizei die Straßen gesperrt. Am Sonntag hatte die Polizei versucht, den Campus zu stürmen. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas und gepanzerte Fahrzeuge ein. Die Studenten errichteten Barrikaden und schossen mit Steinschleudern und Pfeil und Bogen auf die vorrückenden Sicherheitskräfte. Dabei wurde ein Polizist von einem Pfeil am Bein getroffen. Andere Demonstranten warfen Molotow-Cocktails und setzen ein gepanzertes Fahrzeug in Brand. Im Eingangsbereich der Universität brach ein Feuer aus. Nach den Zusammenstößen zog sich die Polizei zunächst zurück. O-TON LI, DEMONSTRANT: "Ich denke, jeder hat jetzt Angst, aber wir müssen da durch. Es gibt jetzt kein Zurück mehr." O-TON ALESA, DEMONSTRANTIN: "Seit gestern Abend bin ich hier mit meinen Freunden. Ehrlich gesagt hatte ich zuerst Angst, hier zu bleiben. Denn die Polizei hat angekündigt, dass alle in der Universität wegen Unruhestiftung festgenommen und für zehn Jahre und mehr weggesperrt würden. Aber jetzt bin ich sehr ruhig. Alle hier werden zusammen bleiben, keiner will fliehen und uns alleine lassen. Ich will Freiheit und Demokratie für Hongkong, aber bis das kommt, ist es noch ein sehr weiter Weg. Aber wir werden trotzdem kämpfen, damit wir das noch erleben. Ich habe keine Angst mehr. Mindestens 38 Menschen seien verletzt worden, so die Behörden. Einige von ihnen mussten wegen chemischen Verbrennungen behandelt werden, da die Polizei dem Wasser der Wasserwerfer offenbar Chemikalien zugesetzt hat. Mehre dutzend Demonstranten seien festgenommen worden, so die Polizei. Die Einsatzleitung der Polizei hat angekündigt, zukünftig scharf zu schießen, falls die Demonstranten nicht ihrerseits auf den Einsatz von potenziell tödlicher Gewalt verzichten. Der Rektor der Universität rief die Studenten dazu auf, sich der Polizei zu stellen.