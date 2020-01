Ein Trauerzug zu Ehren der Toten vom Freitag. In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben schiitische Gläubige den getöteten Irakern und Iranern die letzte Ehre erwiesen. Die Prozession führte am Samstag zur Iman Moussa al-Kadhim Moschee. Bei dem von einer Drohne ausgeführten Raketenangriff der USA starben neben irakischen Paramilitärs auch zwei hochrangige Militärs aus dem Nachbarland Iran, einer von ihnen war Kassem Soleimani, Oberbefehlshaber der Eliteeinheit Al-Kuds. Teherans Reaktion folgte auf dem Fuße. Der Iran hat sich in einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten. Außenminister Javad Zarif sagte im iranischen Fernsehen: "Die Amerikaner haben in dreifacher Hinsicht einen großen Fehler gemacht: Sie haben die Souveränität des Irak verletzt, sie haben internationales Recht missachtet und sie haben in der gesamten Region Emotionen entfacht. Die Antwort auf diese Fehler wird sich mit Sicherheit der Kontrolle der Islamischen Republik Iran entziehen." Führende Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben den Angriff auf Soleimani verurteilt. "Präsident Trump hat gerade eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen", sagte der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden.