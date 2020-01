Tausende Menschen im Iran nahmen den Sarg mit der Leiche des iranischen Generals Ghassem Soleimani am Sonntag in Empfang. Er sei mit einem Flugzeug in die Stadt Ahwas im Südwesten des Landes gebracht worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irib. Später war im staatlichen Fernsehen zu sehen, wie Menschen in einem Trauermarsch durch die Stadt Maschhad zogen. Die Stadt ist als religiöse Pilgerstätte bekannt. Das US-Militär hatte Soleimani am Freitag in Bagdad getötet. Er galt als mächtigste Figur nach dem geistlichen und staatlichen Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und als Architekt von Irans militärischem Einfluss im Nahen Osten. Nach der gezielten Tötung hatten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Drohungen verschärft. Die Regierung in Teheran bezeichnete US-Präsident Donald Trump am Sonntag als "Terrorist in Nadelstreifen" und verglich ihn mit Adolf Hitler und der radikal-islamischen IS-Miliz. Konsequenzen seien unausweislich, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Seyyed Abbas Mousavi: "Wir sehen darin einen Akt des Staatsterrorismus. Wir haben das so erklärt und wir müssen feststellen, dass diejenigen, die das zu verantworten haben, für die Reaktionen verantwortlich sind. Das betrifft insbesondere die terroristische US-Regierung." US-Präsident Donald Trump twitterte am Samstag, das US-Militär habe Ziele im Visier, die angegriffen würden, sollte der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren. Papst Franziskus rief alle Beteiligten zum Dialog und zur Zurückhaltung auf. "Krieg bringt nur Tod und Zerstörung", sagt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche beim Gebet im Vatikan.