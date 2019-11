Israels Oppositionsführer Benny Gantz hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zum Rücktritt aufgefordert. Die Forderung kommt einen Tag, nachdem Israels Generalstaatanwalt Avichai Mandelblit Anklage gegen Netanjahu wegen Bestechlichkeit, Betrug und Veruntreuung erhoben hat. O-TON AVICHAI MANDELBLIT, GENERALSTAATSANWALT ISRAEL: "Nachdem ich zur Überzeugung gelangt bin, dass die Beweislage eine Verurteilung wahrscheinlich macht, habe ich mich dazu entschieden, in drei Punkten Anklage gegen den Ministerpräsidenten zu erheben. Die Vergehen, die ihm zur Last gelegt werden, sind gravierend." Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Netanjahu vor, von Geschäftsleuten Geschenke im Wert von etwa 240.000 Euro angenommen zu haben. Außerdem soll er als Dank für positive Berichterstattung Gefälligkeiten gewährt haben. Netanjahu weist alle Vorwürfe von sich und sprach von einem Putschversuch. O-TON BENJAMIN NETANJAHU, ISRAELISCHER MINISTERPRÄSIDENT: "Ich werde nicht zulassen, dass die Lüge siegt. Ich werde das Land weiter führen, wie es das Gesetz vorsieht, mit Verantwortungsgefühl, Hingabe und Sorge für die Sicherheit und die Zukunft von uns allen." Als Reaktion auf die Ausführungen von Netanjahu schrieb Gantz auf Twitter, es gebe keinen Putsch in Israel, sondern nur Menschen, die sich an die Macht klammern. Sollte Netanjahu rechtskräftig verurteilt werden, drohen ihm bis zu 13 Jahre Haft.