Israels Staatanwaltschaft hat Anklage gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wegen Korruption erhoben. Die Vorwürfe lauteten auf Bestechlichkeit, Betrug und Veruntreuung, teilte Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit am Donnerstag mit. Für Bestechung drohen bis zu zehn Jahre Haft, für Betrug und Veruntreuung bis zu drei Jahre. Netanjahu hatte die Vorwürfe bereits zuvor als politisch motivierte Hexenjagd zurückgewiesen. In einer ersten Reaktion sagte er, die Ermittler hätten es nicht auf die Wahrheit, sondern auf ihn abgesehen. Die Ermittlungen gegen den 70-Jährigen laufen seit längerem. Die Polizei hatte im Februar eine Anklage empfohlen. Unter anderem wird Netanjahu vorgeworfen, unzulässigerweise Geschenke von einem israelischen Hollywood-Produzenten sowie von einem australischen Geschäftsmann erhalten zu haben. Mit dem Besitzer einer Zeitung soll der Regierungschef einen Abmachung für eine gefälligere Berichterstattung verabredet haben. Die Anklage dürfte die Regierungsbildung in Israel erschweren, die sich bereits über Monate und zwei Parlamentswahlen hinzieht. Der jüngste Versuch dazu war am Mittwoch gescheitert. Netanjahu ist seit 2009 im Amt.