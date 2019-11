Bilder, die an dunkle Zeiten erinnern. In Italien hat die Polizei am Donnerstag offenbar die Gründung einer neuen Nazi-Partei aufgedeckt. Im ganzen Land haben die Behörden laut eigenen Angaben Waffen sichergestellt. Die Polizei sagte nicht, wie viele Personen der Gruppe beigetreten waren oder wie viele Verhaftungen stattgefunden hatten. Die neue Partei sollte "Italienische Nationalsozialistische Partei der Arbeiter" heißen. Die Mitglieder sollen auch Kontakt zu extremistischen Gruppen in Portugal, Großbritannien und Frankreich gehalten haben. Die Ermittlungen haben nach Behördenangaben über zwei Jahre in 16 Städten angehalten. In Italien sind die Verharmlosung vom Faschismus und die Gründung von faschistischen Parteien illegal.