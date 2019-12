US-Präsident Donald Trump hat Kanadas Regierungschef Justin Trudeau Doppelzüngigkeit vorgeworfen. Trump war auf eine Situation angesprochen worden, in der Trudeau sich mutmaßlich über einen Auftritt Trumps im Rahmen des NATO-Gipfels geäußert hatte. Das Gespräch mit Trudeaus französischem, britischem und niederländischem Amtskollegen fand bei einem Empfang im Buckingham Palace statt. JOHNSON: "Warst Du deswegen so spät dran?" TRUDEAU : "Das war wie eine 40-minütige Pressekonferenz (unverständlich) Ja genau, 40 Minuten (unverständlich)" RUTTE: "... Fake News Medien." TRUDEAU: "Ich konnte sehen, wie seinem Team die Kinnlade heruntergeklappt ist." TRUDEAU zu JOHNSON: "Ja, nein. Ich glaube in Doral. Ja, Doral in Miami."