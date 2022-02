Sehen Sie im Video: Befürchteter Krieg hat begonnen – Russland greift Ukraine an.

















Nach Angaben russischer Medien erfolgte der Angriff an mehreren Stellen.

STORY: Russland hat über mehrere Flanken einen Angriff auf die Ukraine gestartet. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax griff das Militär in der Nacht zum Donnerstag Ziele in der ganzen Ukraine an.

In der Hauptstadt Kiew und anderen Städten des Landes waren Explosionen zu hören. Medienberichten zufolge gab es auch Angriffe vom Wasser aus. Es gebe Landungsoperationen der russischen Schwarzmeerflotte im Aswoschen Meer und in Odessa. Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Militäroperation in der Ost-Ukraine genehmigt. Russische Nachrichtenagenturen zitierten Putin mit den Worten, Russland könne Drohungen der Ukraine nicht tolerieren. Putin warnte vor ausländischer Einmischung.

"Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz.

US-Präsident Joe Biden teilte mit, die USA und ihre Verbündeten würden gemeinsam und entschieden reagieren.

