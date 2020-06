Sehen Sie im Video: News im Video: Libanon – Straßenschlachten Tripolis und Beirut.









In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es den libanesischen Städten Tripolis und Beirut zu Straßenschlacht-ähnlichen Szenen. Die aufgebrachten Menschen riefen Dinge wie "Revolution" und forderten die Soldaten auf, lieber das Land zu verteidigen, als gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Hintergrund ist, dass dem Libanon der wirtschaftliche Kollaps droht. Das Land hat die höchste Staatsverschuldung weltweit und kämpft mit einer starken Abwertung der Landeswährung gegenüber dem US-Dollar. Daher gehen seit Oktober Zigtausenden Demonstranten überall im Land gegen Korruption und Machtmissbrauch auf die Straße. In den drei Monaten des Corona-Lockdowns hatte es zwar keine großen Demonstrationen gegeben. Aber die neue Regierung unter Premier Hassan Diab schaffte es in der Zeit auch nicht, für eine echte Verbesserung der Lage der Bevölkerung zu sorgen. Daher sind die Unruhen nun wieder mit neuer Vehemenz aufgeflammt. Und die Furcht vor einem Bürgerkrieg in dem Land wird immer größer.