Sehen Sie im Video: Macron meldet sich mit Videobotschaft aus Quarantäne.









Nach seinem positiven Coronatest hat sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitag aus der Quarantäne an seine Landsleute gewandt: "Ich wollte Sie beruhigen - mir geht es gut. Ich habe die gleichen Symptome wie gestern, insbesondere Müdigkeit, Kopfschmerzen, einen trockenen Husten, wie Hunderttausende von Ihnen, die mit dem Virus leben mussten oder heute damit leben. [...] Ich möchte auch eine Botschaft für uns vermitteln. Seien Sie weiterhin vorsichtig. Gestern wurde ich positiv getestet, was zeigt, dass das Virus jeden treffen kann. Ich war gut geschützt, ich war sehr vorsichtig, ich habe die Sicherheitsmaßnahmen beachtet, Abstand gehalten, ich hatte eine Maske, ich habe regelmäßig Alkoholgel aufgetragen. Und trotz allem habe ich mir das Virus eingefangen. Vielleicht, kein Zweifel, ein Moment der Nachlässigkeit, ein unglücklicher Moment, aber so ist es nun mal. Sicher ist, dass ich mich, wenn ich die Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet hätte, viel früher mit dem Virus angesteckt hätte. Und mehr noch, ich hätte es in den vorangegangenen Stunden auf mehr Menschen übertragen. Wir müssen also weiterhin die Regeln einhalten, die vielleicht auf Ihnen lasten, die Ihnen manchmal schwer erscheinen mögen. Aber wir müssen durchhalten." Statistisch gesehen kann Macron mit einem schwachen Krankheitsverlauf rechnen: 42 Jahre alt, Nicht-Raucher, kein Übergewicht und sehr gute medizinische Betreuung - damit gehört er eher nicht zu einer Risikogruppe.

Mehr