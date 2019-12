Bei einem Wirbelsturm auf den Philippinen an Weihnachten sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mit Böen von bis zu 150 Kilometern pro Stunde und heftigem Regen traf der Taifun den Inselstaat am Dienstagabend, sorgte für Überflutungen und zerstörte zahlreiche Gebäude, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen, der Flug- und Fährverkehr wurde eingestellt. Inzwischen hat der Wirbelsturm die Philippinen verlassen und bewegt sich westwärts. Rund 20 Taifune treffen das Land jedes Jahr.