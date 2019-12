Washington, 02.12.19: Auch in diesem Jahr hat Amerikas First Lady Melania Trump die weihnachtliche Dekoration im Weißen Haus präsentiert. Das Weiße Haus veröffentlichte am Sonntagabend ein Video, dass die üppige Dekoration in der US-Regierungszentrale zeigt. In dem kurzen Video flaniert die First Lady durch die prachtvolle Dekoration und zupft mal hier, mal da einzelne Deko-Elemente zurecht. Außerdem sind diverse prächtig geschmückte Weihnachtsbäume in unterschiedlichen Farbvariationen zu sehen. Auch eine Miniatur-Version des Weißen Hauses, geschmückt mit Kränzen, ist ausgestellt.