In Hongkong haben sich Tausende überwiegend schwarz gekleidete Menschen zu erneuten Kundgebungen gegen den wachsenden Einfluss Chinas und für demokratische Rechte versammelt. Mehrere Demonstranten skandierten am Sonntag regierungskritische Parolen wie "Kämpfe für Freiheit, stehe zu Hongkong". Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehrere Menschen fest. Bei einem der Festgenommenen wurde eine Pistole sowie mehr als ein Hundert Schuss Munition sichergestellt. Der Hongkonger Polizeichef Chris Tang hat abgewogene Reaktionen der Sicherheitskräfte versprochen. "Wir werden weiche und harte Maßnahmen ergreifen." Das sagte er während eines Besuchs in Peking. Dort unterrichtete er Spitzenvertreter chinesischer Behörden über die geplante Polizeitaktik. Zu der Kundgebung hat die Zivile Front für Menschenrechte aufgerufen. Vergangenen Sommer beteiligten sich Millionen Menschen an Demonstrationen der Organisation.