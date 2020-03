US-Präsident Donald Trump hat wegen des Virus-Ausbruchs den nationalen Notstand erklärt. Durch die Maßnahme bekämen Bundesstaaten und Kommunen Zugriff auf Hilfen in Höhe von bis zu rund 50 Milliarden Dollar, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Die Gelder sollten genutzt werden, um die Virus-Ausbreitung einzudämmen. Kritiker hatten dem Präsidenten zuvor vorgeworfen, er spiele die Gefahr durch die Erkrankung herunter. Am Donnerstag hatte Trump überraschend einen Einreisestopp für Europäer verhängt - Briten ausgenommen. US-Staatsbürger sollen bei ihrer Einreise eine zweiwöchige Quarantäne durchlaufen. Trump ist selbst Objekt von Spekulationen über eine mögliche Infektion geworden. Der Arzt des Präsidenten im Weißen Haus teilte mit, dass Trump am vergangenen Wochenende eine zweite Person getroffen habe, die später positiv getestet worden sei. Der Präsident habe aber keinen Text beantragt, hieß es am Freitag. Zuletzt teilte Trump mit, er wollte sich nun doch testen lassen. Im US-Kongress wird weiter über ein Multi-Milliarden-Dollar-Hilfspaket gestritten, obwohl Oppositionschefin Nancy Pelosi eine Einigung verkündet hatte. Ihr Parteikollege von den Demokraten, Steny Hoyer, erklärt, es müssten noch eine Reihe von Fragen mit der Regierung von Präsident Donald Trump geklärt werden. Das Paket sieht unter anderen kostenlose Tests auf Ansteckung und Lohnfortzahlung bei Erkrankungen vor.