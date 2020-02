Vor einem "Blutbad" warnen inzwischen die Vereinten Nationen, ein solches Ausmaß hat die Gewalt in Idlib angenommen. Die syrischen Einheiten treiben mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine Offensive voran. Am Donnerstag wurden nach türkischen Angaben Dutzende türkische Soldaten getötet. Die Regierung in Ankara hatte insgesamt Tausende Soldaten in die an die Türkei grenzende Region entsandt und unterstützt dort Rebellengruppen. Auf Antrag der Türkei kam am Freitag der Nato-Rat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg: "Die Bündnispartner verurteilen die andauernden, willkürlichen Luftangriffe des syrischen Regimes und Russlands in der Provinz Idlib. Ich fordere sie auf, ihre Offensive einzustellen, das Völkerrecht zu achten und die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine friedliche Lösung zu unterstützen. Diese gefährliche Situation muss deeskaliert werden. Wir drängen auf eine sofortige Rückkehr zum Waffenstillstand von 2018, um eine weitere Verschlechterung der schrecklichen humanitären Situation in der Region zu verhindern." Seit der Rückeroberung von Gebietsteilen im Dezember haben etwa eine Millionen Zivilisten ihre Städte und Dörfer aus Angst vor den Angriffen verlassen. Die Bundesregierung bemüht sich mit Frankreich um eine Entspannung, bislang ohne Erfolg. Russland beschloss unterdessen die Verlegung von zwei mit Marschflugkörpern ausgestatteten Kriegsschiffen in die Gewässer vor der syrischen Küste.