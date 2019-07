Die italienische Polizei hat am Montag bei Razzien gegen Neonazi-Sympathisanten ein großes Arsenal an Waffen beschlagnahmt, darunter 26 Schusswaffen, Schalldämpfer, Zielfernrohre, Bajonette und Munition. Die Behörden waren auf die italienischen Staatsbürger aufmerksam geworden, nachdem diese an der Seite von pro-russischen Separatisten in der Ostukraine gekämpft hatten. Drei Personen wurden verhaftet, darunter auch ein Zollbeamter und ehemaliger Abgeordneter einer rechtsextreme Partei im Parlament. Die Polizei durchsuchte Immobilien in ganz Norditalien. Dabei wurde unter anderem auch eine Luft-Luft-Rakete entdeckt, die anscheinend den Streitkräften von Katar gehörte. Eine Untersuchung ergab, dass sich die Rakete in einem funktionsfähigen Zustand befand, aber keine Sprengladung aufwies. Die Polizei sagte, die Verdächtigen hätten versucht, die Rakete via WhatsApp zu verkaufen.